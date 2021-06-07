Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП

Президент США Джо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - сообщили в ОП.

"Лидеры обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США перед важными саммитами "группы Большой семерки" и североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Европейского Союза и президента России", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ.

"Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения", - говорится в сообщении. По мнению Зеленского, "так называемый отвод российских войск является имитацией".

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Байден поддержал инициативу Зеленского о создании "Крымской платформы" и заверил, что США будут представлены на саммите инициативы на самом высоком политическом уровне, подчеркнули в ОП.

Президент США сообщил, что является противником реализации строительства "Северного потока-2". Со своей стороны, Зеленский акцентировал внимание Байдена, что "Северный поток-2" не является экономическим проектом, а создает серьезную угрозу и является вызовом в сфере безопасности".

"Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны США", - говорится в сообщении.

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Президент Украины также поблагодарил за решение США предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.