США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен

США и Германия в связи фактическим завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине в связи с возможными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Он отметил, что сейчас идут активные переговоры с Германией об интересах Украины.

"Чтобы изучить, что может и, по моему мнению, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять в силу того, что этот "Северный поток-2″ идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", - сказал госсекретарь США.

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Напомним, проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95 процентов газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода".