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Порошенко о разговоре Байдена с Зеленским: Важно, что США подтвердили поддержку Украины перед саммитом в Женеве

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Порошенко о разговоре Байдена с Зеленским: Важно, что США подтвердили поддержку Украины перед саммитом в Женеве
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал хорошей новостью телефонный разговор Владимира Зеленского с Джозефом Байденом

Об этом информирует Цензор.НЕТ на страницу в Фейсбук политика.

"Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюден. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - написал Порошенко.

"Каким бы ни было наше отношение к власти, "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии. Это - наш принципиальный подход", - подчеркивает Порошенко.

"Поэтому и сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами", - напомнил лидер "ЕС".

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"Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты", - отметил Порошенко.

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Важно, что природная брезгливость сильно осложняет поддержку Украины, когда ее приходится поддерживать через потерпевшего вiслюка...
  • Валерия Ларченко b661826f
    А не по тебе ?когда ПАП ещё две недели назад сказал,что об этом с Байденом договорится?жалко вас,зесрань))))
  • Nick Sochenko
    Зеля скоріше своє відсидить. Але не через те, що він не самий тупий преЗЕдент за історію України. А розчарування, що він з собою приніс. Який сенс влаштовувати Майдани, якщо через 5 років оберуть ТАКЕ? І ті хто кричали "тільки не Порох" зараз теж сидять тихо-тихо, бо вони своїми криками привели до влади ТАКЕ. От і виходить, що зупини стрімке наближення прірви, в котру вганяють 73%, вже й нікому
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