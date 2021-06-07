Иран утверждает, что выплатил компенсации родственникам некоторых жертв катастрофы лайнера МАУ

Власти Ирана говорят, что выплатили некоторым родственникам жертв катастрофы лайнера МАУ компенсацию в 150 тыс. долларов.

Об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел Ирана Мохсена Мабарванда, опубликованном на странице дипломатического ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого погибшего, должно быть выплачено 150 тыс. долларов семьям - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам относительно права наследования. К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыл и получил компенсации", - говорится в сообщении.

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Иран раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ за то, что она, якобы, пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций, а также позицию властей Канады.

"Политизация специализированных вопросов нанесет ущерб всем, не только Ирана, Украины и др. Есть определенные авиационные стандарты. Если захотите воспользоваться этими проблемами в политических целях, будет нанесен ущерб всему международному сообществу. Политизация этого вопроса приведет сопротивление в процессе рассмотрения этого дела, производстве по ней и установлении истины, установлении справедливости, поскольку этот вопрос станет политическим, если какая-либо страна, например, Канада, начнет торговать горем семей жертв", - говорится в заявлении.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".