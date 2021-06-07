Криминального авторитета Паниогло застрелили под Одессой, - СМИ

Василий Паниогло был криминальным "авторитетом" в одной из ОПГ. Его тело нашли в отеле "Парма" в городе Рени.

Об этом пишут местные Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Предположительно, заказное убийство произошло около 16:00 в отеле "Парма".

"Там и нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным "авторитетом" организованной преступной группировки Олега Попеску по прозвищу Румын. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона", - сказано в сообщении.

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По некоторым данным, вышеназванная группировка Попеску – одно из звеньев ОПГ Василия Марьянчука, которое прославилось своей жестокостью. На счету этого формирования – десятки кровавых преступлений, похищений и убийств известных бизнесменов.

Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время Марьянчук отбывает пожизненный срок.

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Информацию подтверждает и одесский сайт "Думская", ссылаясь на свои источники. По его данным, Паниогло получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы, и скончался в больнице.

Отель "Парма", как утверждается, служит своеобразной "штаб-квартирой" группировки Румына.