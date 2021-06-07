Разговоры, что УЕФА может запретить использовать украинской сборной новую форму, абсолютно беспочвенны, - Павелко

Новая форма сборной Украины по футболу согласована задолго до презентации. Команда Андрея Шевченко выступит на Евро-2020 с оберегом-картой, на которой есть все регионы Украины, в том числе Крым, Донецк и Луганск.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал в Facebook реакцию на новую форму сборной Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Именно ему пришла в голову идея дизайна: "Это произошло на историческом матче Украина - Португалия, где наша сборная завоевала победу над действующим чемпионом Европы, которая обеспечила нам прямую путевку на Евро-2020. Все, кто был в тот вечер на переполненном до отказа НСК "Олимпийский", где собрались любители футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятную энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро, в частности. Верил, что очертания родного отечества на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся".

Также Павелко решил разместить лозунг "Слава Украине!" на нынешнем варианте формы, которая была представлена ​​в 2018 году.

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"Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы всех международных правил экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза", - напомнил президент УАФ.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.