Украина – это Россия, хотелось бы на их форме видеть флаг РФ, - российский экс-футболист Колыванов

Бывший игрок сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов считает, что сборная Украины по футболу должна играть на Евро-2020 в форме с флагом РФ, поскольку "Украина – это Россия".

Так экс-футболист прокомментировал форму сборной Украины к Евро-2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.

"Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия.

Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш.

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Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить", – заявил Колыванов.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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