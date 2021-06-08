Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским

На форме российской сборной по футболу, которую видели все официальные лица, во время презентации флаг РФ на рукаве был изображен в перевернутом виде.

Об этом напомнил в Telegram российский журналист и блогер Василий Уткин, передает Цензор.НЕТ.

Он удивлен, что кто-то предполагает, что вокруг формы украинской сборной может возникнуть "международный скандал".

"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны - участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи", - отметил Уткин.

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Он призвал обратить внимание на форму сборной РФ.

"Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого НЕ ЗАМЕТИЛИ. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу, - подчеркнул журналист.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.