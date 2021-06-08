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До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко

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До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко
Фракция "Слуги Народа" планирует поддержать в первом чтении закон об олигархах до конца текущей сессии.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СН.

"До конца сессии мы планируем в первом чтении закон проголосовать. И на следующей неделе будет комитет. Мы ждем альтернативный законопроект. Ждем, какие там будут дефиниции. Ждем, не будет ли там каких-то фамилий прямо в законопроекте в переходных положениях. Надеемся, что такого не будет", – заявил Корниенко.

Также он отметил, что в случае, если народные депутаты не поддержат закон Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу закона определил народ.

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"Если такой вопрос получит положительный ответ от украинского народа, то далее Верховная Рада в течение сжатого срока должна реализовать его в виде законопроекта. Тогда нельзя будет за него не проголосовать. Потому что это уже указание от народа, который тебя избирал. То есть, Верховная Рада вынуждена будет проголосовать за этот закон, если этого не случится в обычном рабочем режиме", - отметил Корниенко.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

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Топ комментарии

  • esperansa002014
    Это НЕ закон об олигархах! Это против оппозиционных политиков и СМИ!
    Закон об олгархах должен ОТОДВИНУТЬ олигархов от госкормушки, от бюджета, от монополий! И перестаньте у них брать деньги на зарплаты в конвертах фракции СН, на хотелки полшестого))) ВСЕ!
  • 18c49ed2
    До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7137
  • Mora Zfayfer
    Що за маячня на рахунок офшорів? Офшори взагалі знаходяться в інших юрисдикціях і Україна аж ніяк не може їх ліквідувати, до того ж фактично всі податкові адміністрації країн, де є офшори, знаходяться зараз в режимі автоматичного обміну податковою інформацією. Ніякого криміналу в самому факті офшорів нема. Хто Вам так промив мізки на їх рахунок?
    А взагалі такі недолугі пропозиції в декілька речень більше схожі на гасла- взять, всьо і падєліть, реальні нормальні закони такими не бувають і так виглядати не можуть.
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