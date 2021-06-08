Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН.
"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", - сообщила пресс-служба Лукашенко. Подчеркивается, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций".
"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - заявили у Лукашенко.
Рижский мирный договор подписали 18 марта 1921 года между представителями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши - с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919-1920 годов и закрепил разделение украинских и белорусских земель между Польшей и советскими республиками.
Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году состоялось согласно тайной части пакта Риббентропа-Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.