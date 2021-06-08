Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР. ФОТО
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Правоохранители задержали на взятке старшего следователя и оперуполномоченного одного из отделов полиции в Житомирской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что полицейские требовали 2 тыс. долларов взятки от свидетеля в уголовном производстве за то, чтобы не проводить в отношении нее следственные действия.
Оперативники ГБР задержали правоохранителей во время получения части взятки.
Решаются вопросы сообщения им о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должностей.
В случае доказательства вины взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.