USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине: создает антикоррупционную оперативную группу

Агентство США по международному развитию планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией в Украине и других государствах.

Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Пауэр во время выступления на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая будет активизировать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине и в других местах, основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов", - сказала Пауэр.

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По ее словам, эта оперативная группа "будет определять нашу антикоррупционную политику". "Мы проведем всеобъемлющий анализ наших программ, чтобы определить, как наша иностранная помощь - идет ли речь о судебной реформе, или о глобальных программах здравоохранения - может быть лучше применена для ограничения и предупреждения коррупции", - отметила дипломат.

Она уточнила, что оперативная группа также "создаст механизм быстрого реагирования, чтобы мы могли быстро использовать важные окна возможностей для демократических и антикоррупционных реформ".

"Новый бюджет президента Байдена предусматривает 50 млн долларов на эти новые действия быстрого реагирования, и мы с нетерпением ожидаем возможного увеличение финансирования и поощряем другие государства выделять на это средства", - добавила Пауэр.