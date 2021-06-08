Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова

Украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, уже выданы ориентировочно 584 тысячи паспортов РФ.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в программе "Донбас PRIME", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас, по нашим данным, 584 тысячи паспортов выдано гражданам Украины, которые проживают на этих территориях, часть наших граждан из них являются еще и внутренне перемещенными лицами", - сообщила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков

Она также рассказала о причинах, почему украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, берут российские паспорта.

"Почему человек берет этот российский "аусвайс" - чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если человек не имеет такого "паспорта", тогда не оказывают медицинского лечения. Человек не может купить лекарства или получить их бесплатно. Еще это касается тех людей, которые работают или учителями в школе, или врачами в медучреждениях. Если они не получают такие паспорта, тогда они лишаются вообще работы. Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта", - уточнила Уполномоченный по правам человека.

Денисова напомнила, что РФ готовится к выборам в Госдуму осенью этого года. "И они думают, что там (на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. - Ред.) будет тоже что-то вроде избирательного округа, и граждане Украины, которые получат эти " аусвайсы", пойдут голосовать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики подвергают систематической травле фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко, - Денисова

"И мы знаем, что их сейчас заставляют регистрироваться на сайте избирательном, чтобы потом проголосовали за российские власти", - сообщила Денисова.