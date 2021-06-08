В Украине за сутки от COVID-19 умерли 118 человек, зафиксированы 1 602 новых случая заражения, 6 751 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 1 602 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"8 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 602 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 95 детей и 94 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 483 человека;

летальных случаев - 118;

выздоровел - 6 751 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 33 355 человек,

методом ИФА - 10 821 человек,

экспресс-тестами - 13 380 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 216 654 человека;

выздоровели - 2 101 722 человека;

летальных случаев - 51 333;

проведено ПЦР-тестов - 10 380 233.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях", - рассказали в Минздраве.











