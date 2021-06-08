В Украине за сутки от COVID-19 умерли 118 человек, зафиксированы 1 602 новых случая заражения, 6 751 человек выздоровел
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"8 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 602 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 95 детей и 94 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 483 человека;
летальных случаев - 118;
выздоровел - 6 751 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 33 355 человек,
методом ИФА - 10 821 человек,
экспресс-тестами - 13 380 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 216 654 человека;
выздоровели - 2 101 722 человека;
летальных случаев - 51 333;
проведено ПЦР-тестов - 10 380 233.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях", - рассказали в Минздраве.