Блинкен примет участие во встрече Байдена с Путиным в Женеве, - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет сопровождать президента Джозефа Байдена-младшего во время его визитов в июне в Корнуолл (Великобритания), Брюссель (Бельгия), а также Женеву (Швейцария).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Отмечается, что что 10-12 июня госсекретарь США примет участие в двусторонних переговорах президента Байдена на полях саммита G7 в Корнуолле. Затем, 14 июня, Блинкен будет сопровождать Байдена на саммите НАТО, а также 15 июля на саммите США - ЕС. Оба саммита состоятся в Брюсселе.

"Наконец, он примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве", - подчеркивают в Госдепартаменте.

Напомним, президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве - после участия в саммитах G7, НАТО и ЕС-США.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июня президенты Украины и США провели телефонную беседу. Байден сообщил, что ждет возможности принять Зеленского в Белом доме после своего возвращения из турне по Европе.

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