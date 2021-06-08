Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все "вбросы", - Корниенко
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя результаты телефонного разговора глав обоих государств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
"Личная беседа лидеров станет продолжением содержательных контактов наших государств. Это приглашение полностью опровергает все "вбросы" и слухи по поводу того, что якобы есть какие-то препятствия для контактов между президентами. Нет и не было никаких препятствий", - уверяет он.
По словам Корниенко, не случайно 7 июня, накануне разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в украинских медиа распространяли, как он утверждает, фейк, что наладить контакты между главами государств мешает история увольнения Андрея Коболева с "Нафтогаза".
"Украинские медиа сделали "сенсацию" с нуля. Возможно, с чьей-то корыстной помощью. Приглашение президента Зеленского является доказательством того, что все, кто распространял эти сообщения, просто распространяли ложь", - заявил он.
Напомним, ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация Байдена собиралась пригласить Зеленского в Вашингтон перед встречей президентов США и России. От этой идеи отказались после смены руководства "Нафтогаза", так как "шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он (Зеленский. - Ред.) отказался от усилий по борьбе с коррупцией".