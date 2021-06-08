Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов: "Не видим необходимости создавать большого брата"

Глава Министерства юстиции Денис Малюська говорит, что государство не собирается специально следить за встречами олигархов с чиновниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська заявил в интервью "НВ".

"Никто, конечно, не будет следить за всеми топ-чиновниками и генералами, и куда они уехали. Но как только это проявится, а инструментов для обеспечения прозрачности более чем достаточно в современном обществе, это вылезет в публичную сферу и будет иметь политические и юридические последствия. Мы не видим необходимости создавать большого брата, который будет следить за всеми", - сказал Малюська.

По его словам, о таких встречах может стать известно также из уголовных производств, в рамках которых прослушивают того или иного чиновника.

Малюська также рассказал, как будут проверять правдивость содержания разговора, который нужно будет подавать в декларации.

"Это зависит от того, какие будут доказательные факты. Давайте рассмотрим так ситуацию: например, условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч с участием ФК Шахтер. Ну, вряд ли кто-то из общества в это поверит. И политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативные самим фактом подачи уведомления и доступа к нему публики", - отметил министр.

Кроме того, Малюська заявил, что участники таких контактов, безусловно, могут указывать другую суть разговора: "Но из политических и коммуникационных соображений важным будет не столько то, что они полностью отразят суть разговора, сколько сам факт контакта".

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