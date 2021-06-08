Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов, - Axios

Изначально Белый дом и Киев разослали противоречивые друг другу отчеты о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.

Украинская сторона изначально утверждала, что президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. В частности, об этом говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В то же время, по данным издания, Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу.

"Украинцы неправильно истолковали заявление и исправили запись", – сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.

Видимо, речь идет о сообщении на сайте Офиса президента, в котором позже исчезло упоминание о полной поддержке Байденом евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

Вместо этого пресс-служба ОП заявила следующее: "Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

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