Более половины украинцев не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Баллотирование президента Владимира Зеленского на второй срок поддерживают 37% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Респондентам задавали вопрос, поддерживают ли они баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок.

"В целом, 37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок, не поддерживают - 54,5%", - говорится в сообщении.

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В течение 27 мая - 1 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров). Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированной территории АР Крым ). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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