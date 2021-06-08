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Детективы взяли с поличным судью, получившую $2500 взятки за принятие "правильного" решения, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

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На Днепропетровщине детективы НАБУ взяли с поличным очередную судью, требовавшую взятку за принятие "правильного" решения.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, служитель Фемиды требовала и получила взятку в размере $2500 за принятие "правильного" решения по гражданскому делу.

"Надеюсь, наличие в кабинете флага и герба Украины будет принято судом как обстоятельства, смягчающие наказание", - иронично отметил Шевченко.

Детективы взяли с поличным судью, получившую $2500 взятки за принятие правильного решения, - агент НАБУ Шевченко 01

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Топ комментарии

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2242
  • Sharl
    спорим что этой судье ничего не будет? даже не на секунду не сомневаюсь!!!
  • надежда панченко
    Суддям установили зарплаты в несколько сотен тысяч гривен, что б они не брали взятки, а жадность все равно погубила.
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