"Если бы Януковичу раньше сказали, что тут будут казармы, то он бы, наверное, долго смеялся": Памяти замкомотряда "Азов" Александра Павлюка (Чака)

5 июня 2021 умер заместитель командира полка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак). В 2018 году с однодневной экскурсией на базе "Азова" побывал журналист Радио Свобода. Чак продемонстрировал позиции украинских воинов и рассказал о жизни полка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все, что сделано, сделано нашими руками, - гордо показывает хозяйство заместитель по тылу командира полка с позывным Чак. - Перестроено, подведены коммуникации, утеплено все. Если б кто-то Януковичу раньше сказал, что тут будут казармы, то он бы, наверное, долго смеялся".

Также Чак продемонстрировал вещевой и продуктовый склады. Воин повторял, что к Национальной гвардии у него претензий нет, они просто работают в своей системе координат на те деньги, что им выделяет государство, по правилам, установленным этим государством.

"Для журналистов открывают тушенку - "свою" и присланную из НГУ. Присланная - с кусками кожи и пахнет не очень, "своя" - хорошая. Сделаны по одному ГОСТу на территории Украины, "своя" - совсем рядом в Мангуше (районный центр рядом с Мариуполем)", - рассказывает корреспондент.

Для бойцов закупается все без тендера, лучшее, отобранное. Особенно напирал Чак на еду - на складе у "Азова" ящики фиников и энергетических батончиков для снайперов и разведки.

"Они не должны тягать за собой по семь килограммовых пакетов сухих пайков, кроме оружия, боеприпасов, предметов личной гигиены и прочего!" - объясняет воин.

"Меня крестили в православном храме, потому что папа православный, а через неделю в католическом, потому что мама полячка, - так кто я такой?" В этот момент мы подошли к расположенной на базе статуе Перуна. Коллега спросил: "Это от Януковича осталось?" - отметил украинский воин.

Напомним, ранее сообщалось, что преждевременно ушел из жизни заместитель командира по тылу полка "Азов" 58-летний Александр Павлюк, позывной "Чак".

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