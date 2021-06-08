Опубликован полный текст письма родственников жертв катастрофы MH17 Путину

Полная версия письма семей жертв крушения малайзийского боинга президенту РФ Владимиру Путину.

Текст письма опубиковала российская "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Далее текст без изменений:

Ваше Превосходительство,

мы, ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний, стоим здесь (перед посольством РФ в Нидерландах - ред.) в преддверии празднования Дня России.

На следующей неделе День России знаменует национальную гордость русского народа за вашу культуру, ваше наследие и достижения. Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше.

Гордость может иметь место лишь вкупе с правдивостью и ответственностью.

К сожалению, мы все еще здесь, чтобы напомнить вам о сбитом рейсе MH17 в июле 2014 года. Это было массовое убийство 298 невинных, беззащитных гражданских лиц, в том числе 80 детей…

Наши дети. Наши родители, сестры, братья.

Но мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому. Отказ от сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года и соблюдения резолюции 2166, которая была единогласно принята. В том числе и в Российской Федерацией.

Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее.

Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины — наследию, которое вы, как президент, должны особенно защищать. В преддверии празднования вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои "падения". Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет.

Господин Президент, мы признаем, что ситуация очень сложна. Вам было бы легче отклонить наш призыв и выдвинуть собственное обвинение. Но, в конце концов, именно умение справляться со сложностями определяет лидеров.

Мы добиваемся прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17.

Это, господин Президент, совсем не сложно и зависит исключительно от вашего решения.

С уважением, Рабочая группа по поиску истины в деле MH17 и

Семья Бош-Турнье

Семья Де Борст

Семья Калер

Семья Ван Дорн

Семья Фредрикс

Семья Джанеттен

Семья Хорниккс

Семья Ламбрегтс

Семья Ван Луик

Семья Ван дер Меер

Семья Пабеллон

Семья Фефферкорн

Семья Пайненбург

Семья Саймонс

Семья Старревельд

Семья Вагеманс

Семья О'Брайен

Г-жа Нанда Турнье

Г-н Клаудио Вилласа-Ванетта

Семья Андерсон

Семья Мейн

Семья Покок

Семья Суини

Семья Уизерс

Семья Шансман

Гаага, Нидерланды, 6 июня 2021 года

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.