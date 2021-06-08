В МИД РФ не исключают, что Лавров примет участие в саммите Байдена и Путина
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава. Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД", — сказал он, ответив на вопрос поедет ли Лавров на саммит.
По его словам, участие посла России в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана в саммите также не исключено, однако окончательного решения пока нет.
"Решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло", - отметил дипломат.
Напомним, президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве - после участия в саммитах G7, НАТО и ЕС-США.