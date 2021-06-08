Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля

Следующее заседание по иску президента Владимира Зеленского по делу народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий запланировано в Галицком городском суде Львова 20 июля.

Об этом Радио Свобода сообщила сама Федына, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы все еще на стадии подготовительного заседания. Несколько раз были переносы: кто-то болел, то следователь не появлялся, то у Зеленского времени не было прийти. Должно было быть заседание вот - 20 мая - но его перенесли, потому что был пленарный день", - отметила Федына.

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Она также добавила, что считает дело в отношении себя "однозначно политическим".

"Я вам гарантирую: если бы я не была во фракции "Европейской солидарности", а была бы сама по себе, никакого дела бы вообще не было. Я считаю, что это была попытка атаковать именно Петра Порошенко ... ", - отметила Федина.

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Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.