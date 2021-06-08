Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт

Принятый Радой законопроект №5309 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" дает возможность привлечь к строительству Киевской обходной дороги международные компании и финансирование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Киевскую обходную дорогу (КОД) будут строить в рамках президентской программы "Большая стройка". Вокруг столицы проведут 150-километровое кольцо, которое соединит основные трассы и выведет за пределы города транзитный траффик.

"Существует вера в то, что проект доведут до конца. Если не вмешается политика и очередное раздувание "зрады", - отметил политтехнолог.

По его словам Быкова, законопроект №5309, среди прочего, вывел проект строительства КОД из-под действия закона "О публичных закупках". После этого в соцсетях и других публичных ресурсах появились опасения о возможной коррупции.

В то же время, отмечает эксперт, в официальном документе НАПК - Заключении антикоррупционной экспертизы по данному законопроекту - ни слова о коррупционных рисках при строительстве КОД нет.

Быков объяснил, что изменения направлены прежде всего на то, чтобы привлечь к строительству 150-километровой Киевской обходной дороги международные компании и финансирования.

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"Проголосовав за изменения в Закон о публичных закупках, Рада дала "зеленый свет" строительству Киевской обходной дороги по международному формату контрактов EPC+F. Таким образом на конкурентных торгах подрядчик будет определяться не только по ценовому критерию, а еще по условиям привлечения финансирования. Простыми словами - подрядчик не только проектирует и строит, но и обеспечивает возможности финансирования для выполнения этих работ", - добавил эксперт.

Кроме того, по словам Быкова, действующие правила закупок не позволяют заходить на рынок международным игрокам, которые могут принести деньги, а принятые изменения такую возможность открывают.

"По моей информации, Укравтодор уже готовит презентацию будущих закупок по КОД. Планируют все объяснить, рассказать и показать. Мы следим", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Укравтодор подписал Меморандум о сотрудничестве с американской компанией Bechtel Overseas Corporation - мировым лидером по инжинирингу, закупкам и строительству. Bechtel Overseas поможет найти оптимальные технические и финансовые решения для строительства КОД.

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