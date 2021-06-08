54,4% украинцев заявляют, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось, - опрос КМИС

Большинство украинцев - 54,4% - считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.

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9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные продукты питания (90,6%). Вместе с тем, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.

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Вместе с тем, респондентам задавался вопрос, что, по их мнению, является главной причиной экономического кризиса в Украине и предлагалось выбрать из 4 вариантов. Больше всего респондентов - 42,9% - считают основной причиной является высокий уровень коррупции. Чуть меньше респондентов (33,8%) объясняют кризис некомпетентностью власти. Значительно меньше респондентов причинами считают войну на Востоке Украины (10,6%) и пандемии коронавируса (8,3%).

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