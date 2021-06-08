Коронавирусом в ВСУ болеет 144 человека, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 8 июня в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 144 человека. Всего за время пандемии выздоровели 24 990 человек, летальных случаев 93.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 59 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 9 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 70 321 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3786 военные медики. Повторно провакцинированы 7 463 человека.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 904 человека (первой дозой).

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Чтобы уберечь себя и свою семью от инфицирования, Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.