В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська
Об этом глава Минюста заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что за это время влияние олигархов существенно уменьшится. Также за это время будет разработано и несколько лет эффективно работать другое законодательство, направленное на ослабление влияния олигархов. Речь идет о регулировании лоббизма и антимонопольном регулировании. За это время будут созданы сильные институты и у нас исчезнет необходимость в таком немного экзотическом инструменте, как закон об олигархах", - рассказал Малюська.
В то же время, по словам министра, полностью избавиться от влияния олигархов вряд ли удастся.
"Богатые люди всегда останутся влиятельными. И каким-то образом будут прямо, или нет влиять на политику, или медиа. Этого вряд ли удастся избежать. Я не знаю ни одной страны, которой бы этого удалось избежать", - отметил он.