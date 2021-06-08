Рейтинг партий: "СН" - 17,7%, "ЕС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батькивщина" - 13,9%, "Сила и честь" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,8%, Радикальная партия - 5%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

На данный момент проходной барьер на выборах в Раду могут преодолеть семь партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные социологического опроса КМИС.

Так, президентскую партию "Слуга народа" поддерживают 15,3% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился, "Европейскую Солидарность", соответственно, 13,3% и 15,4%, а ОПЗЖ - 12 8% и 14,7%.

Партию "Батькивщина" готовы поддержать 12,1% опрошенных и 13,9% тех, кто определился.

Кроме того, не менее 5% набирают такие партии, как "Сила и честь" - 6,9% и 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1% и 5,8%, и Радикальная партия Олега Ляшко - 4,4% и 5%.

Другие партии имеют более низкую поддержку и не преодолевают барьер в 5%.

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