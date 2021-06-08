Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.
Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.
"Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) - срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган - конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близко к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда" , - добавил он.
"И я подчеркну, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия (ВСП) - пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор. К сожалению, закон 3711-д в сегодняшнем виде, одобренный ко второму чтению, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, мы его не поддерживаем", - подчеркнул президент Венецианской комиссии (речь идет о редакции, принятой комитетом, пока законопроект еще не выносился на голосование, - ред).
Создание новой ВСП по прозрачной процедуре, которая отсеет нечестных судей, Букиккио назвал критически важным.
"Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначения в ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена", - подчеркнул он.