Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: Важны не слова, а конкретные поступки
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в комментарии Украинской правде.
"Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины. У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере", - отметил он.
Зеленский отдельно высказался по поводу слов о ПДЧ в НАТО: "кто и что именно сказал и как эти слова оцениваются".
"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил украинский президент.
По его мнению, куда важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".
Как сообщалось ранее, Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов.