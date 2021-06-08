В Киеве попрощались с замкомполка "Азов" по тылу Александром Павлюком (позывной Чак). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве состоялось прощание с заместителем командира полка НГУ "Азов" - старшим лейтенантом Александром Павлюком, позывной Чак.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера с Павлюком прощались на базе "Азова" под Мариуполем. Он прожил жизнь Воина, прошел свой путь до конца. Ему было всего 58 лет, но он оставил после себя большое дело. Павлюк родом из Ракитного Ривненской области, пришел добровольцем на фронт в 2014 году. С января 2015 года взял в руки тыл "Азова", и именно его крупнейшая заслуга в том уровне обеспечения, который у полка сейчас", - рассказал он.

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"Как вспоминает командир Денис Прокопенко: "Очень много держалось только на его личности - на его умении строить коммуникацию с различными людьми и руководителями, расставлять приоритеты, на доверии и уважении к нему. Благодаря другу Чаку шла большая волонтерская помощь, это он изучал и принимал без всяких тендеров эффективные решения относительно питания, обеспечения, оборудования полигонов, баз, относительно вооружения. Он был успешным предпринимателем до войны, но посвятил себя военной службе. Это он настойчиво добивался от руководителей поставки оружия. Например, именно благодаря ему "Азов" нашел и впоследствии получил на вооружение несколько чешских 120-мм минометов, которые лежали на складах, именно он получил во многих кабинетах все согласования. Наши танковые и артиллерийские подразделения стали такими боеспособными благодаря его постоянному уходу. Он измерил свою жизнь поступками и результатами, "Азов" гордится, что этот Воин был в наших рядах и всегда будет в нашей памяти".

"Вечером 7 июня в гарнизоне полка "Азов" в Урзуфе личный состав подразделения попрощался с заместителем командира полка по тылу Александром Павлюком (другом Чаком). По традиции, при свете факелов выстроились все воины, чтобы отдать последний долг воину, жизнь которого неожиданно оборвалась на 59-м году жизни. На прощанье присутствовали азовцы, военнослужащие воинской части 3057, представители Национальной полиции и другие. Почтить друга Чака прибыли также командир воинской части 3057 полковник Денис Шлега, начальник ГУНП в Донецкой области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин и основатель и первый командир "Азова" Андрей Белецкий.

Старший лейтенант Александр Павлюк - человек, заслуги которой перед подразделением невозможно переоценить. Пройдя путь от обозного до заместителя командира полка "Азов" по тылу, он знал систему обеспечения до малейшего винтика. Именно благодаря его опыту и исключительным коммуникативным и организаторским качествам было налажено тыловое обеспечение полка, упорядочен учет, расширена инфраструктура военных городков и полигона. Друг Чак был строгим руководителем, но всегда с человечностью и вниманием относился к воинам и их потребностям или проблемам. Он вступил в ряды "Азова" осенью 2014 года, хотя был уже пожилым и мог не идти на войну. Но именно здесь мужчина в полной мере смог раскрыть свои способности и воплотить планы, занимаясь делом, без которого ведение боевых действий невозможно. К сожалению, преждевременная смерть помешала реализовать все планы, которых у Александра Павлюка было немало...

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Сегодня с другом Чаком прощаются в Центре культуры и искусств Министерства внутренних дел в Киеве. Похоронят воина в родном городе Ракитное на Ривненщине, завтра в 12.00", - сообщили в "Азове".

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