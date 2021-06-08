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Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт

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Масштабную преступную схему по поставкам нелегальной рабочей силы из Украины в европейские страны разоблачили правоохранители Чехии. Задержали четырех украинцев, которых обвинили в уклонении от уплаты налогов.

"Эта ситуация с нелегалами она является достаточно распространенной... Там эти люди работают без надлежащего оформления. Да, они очень сильно рискуют. Да, наверное, есть очень много случаев, когда им вообще не платят, люди могут потерять свободу и здоровье", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как сообщает "Радио Свобода", люди приезжали в Чехию на три месяца по туристическим визам. И незаконно работали на низкооплачиваемых работах за часть зарплаты. Остальные деньги  присваивали руководители нелегальной сети.

"Европейское законодательство является достаточно жестким для людей которые приезжают на работу в Евросоюз. Во-первых, работодатель должен заплатить за иностранного работника во время его официального оформления. И зарплата, выплаченная работнику, облагается налогом в соответствии с действующим законодательством. Которое действует в той или иной стране", – добавляет Пендзин.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    так шмигаль з сцикуном 500 000 робочих місць створили працюйте.
  • Герхард
    Такое, как изаслуживает.

    Украина при ЗЕ стала территорией беззакония, коррупции и налоговой вакханалии.

    Или ты не согласен тлько с тем, что ЗЕ наркоман? Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 6566
  • Danis Nielsen
    Я живу в Дании , и скажу , что в украинцев такой менталитет , решать все через каких-то решал , вместо того , что бы самим смотреть что написано в законах и общаться с властью .
    Например, каждый украинец может легально работать в Дании , но надо выполнить требования, которые есть в законах . Смотрите законы , выполняете их и зачем тогда решали ?
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