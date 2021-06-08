В ближайшие выходные на Киевщине начнут работу два центра вакцинации от COVID-19, - ОГА

На Киевщине в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Отмечается, что центры массовой вакцинации будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививки граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія", а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Вакцинировать будут только тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

"Вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. В них предусмотрены места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после нее", - отметили в ОГА.

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