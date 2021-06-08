Китай одобрил использование вакцины Sinovac для детей от трех лет

Китай одобрил экстренное использование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от трех лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Sinovac сообщил AFP.

"В последние дни вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования у детей от 3 до 17 лет", - сказал он.

При этом, представитель компании не уточнил, когда дети смогут начать получать прививки.

Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.

Напомним, ранее Евросоюз впервые одобрил использование вакцины для подростков от 12 до 18 лет.

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