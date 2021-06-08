На газопроводе в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация трубы. Угрозы прекращения поставок газа нет, - Оператор ГТС (обновлено)

На объекте ОГТСУ в Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на участке газопровода-отвода "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

Отмечается, что угрозы прекращения поставок газа в близлежащих населенных пунктах нет.

Оператор ГТС сообщает о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы" без возгорания вблизи села Клузов Ивано-Франковской области, которая произошла сегодня в 12:40.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения населенным пунктам нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует", - говорится в сообщении.

Детали инцидента и его причины устанавливаются и будут сообщены в ближайшее время.

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