Суд перенес рассмотрение дела Тупицкого на 21 июля, - адвокат
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Константин Дорошенко.
По его словам, суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес заседание, чтобы организовать онлайн-трансляцию рассмотрения дела Тупицкого.
"Суд перенес судебное заседание на 21 июля на 16 часов для технической организации проведения онлайн-трансляции на сайте" Судебная власть ", - сказал адвокат.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.
Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.