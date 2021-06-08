Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Берлине с главой комитета Бундестага по внешней политике Норбертом Реттгеном для обсуждения европейского будущего Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Твиттере.
"Европейское будущее Украины было в центре нашей дискуссии с Норбертом Реттгеном в Берлине сегодня. Отличная встреча. Приятно знать, что Украина остается в центре внимания повестки дня внешней политики Германии и Европы", - отметил украинский министр.
В свою очередь Реттген заверил, что Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути.
"Это была большая честь и приятная встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня в Бундестаге! Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути. Право Украины на самоопределение должно уважаться всеми, в том числе и Россией", - отметил он.