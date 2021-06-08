Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует. Я доволен, - Шевченко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Поэтому я доволен", - сказал Шевченко в ходе пресс-конференции после матча со сборной Кипра.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.