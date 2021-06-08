Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует. Я доволен, - Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму украинских футболистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Поэтому я доволен", - сказал Шевченко в ходе пресс-конференции после матча со сборной Кипра.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.