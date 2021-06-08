12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью"

При публичном обвинении прокуроров Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым за совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Таким образом, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Святошинского райсуда Киева", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что во время судебного разбирательства установлено, что осужденный в марте - ноябре 2014 года обеспечивал становления оккупационной власти РФ в Крыму, а именно непосредственно участвовал в образовании и функционировании незаконно созданных оккупационных органов.

"Кроме того, после назначения его указом президента РФ на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации он выполнял функции представителя судебной власти государства-агрессора для недопущения контроля украинской власти на территории полуострова. Также судья умышленно оказывал помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности", - добавили в Офисе генпрокурора.

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