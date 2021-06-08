От коронавируса вакцинировались уже более 184 тысяч педагогов, - Минобразования

В Украине вакцинировались более 184 тысяч педагогических работников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Считаю, что педагоги ответственно относятся к собственному здоровью, а также здоровью других и, осознавая ситуацию с распространением коронавируса, как можно больше соглашаются на вакцинацию. Ведь это даст возможность безопасно проводить образовательный процесс, а главное - в очном формате", - сказал Шкарлет.

Сообщается, что лидерами по вакцинации педагогов стали Киев (24 тыс. 291 человек) и область (17 тыс. 330 человек), а также Днепропетровщина (16 тыс. 041 человек), Львовская (13 тыс. 944 человека) и Харьковщина (10 тыс. 960 человек).

Также читайте: Более 82 тысяч педагогов уже вакцинированы от коронавируса, - Минобразования