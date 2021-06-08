Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль

Кабмин совместно с главами парламентских комитетов работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с председателями комитетов Верховной Рады работаем над принятием законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС. Провели совещание с представителями Парламента при участии Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства энергетики по формированию повестки дня. Совместно работаем для благосостояния украинцев", - отметил он.

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