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Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль

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Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль
Кабмин совместно с главами парламентских комитетов работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с председателями комитетов Верховной Рады работаем над принятием законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС. Провели совещание с представителями Парламента при участии Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства энергетики по формированию повестки дня. Совместно работаем для благосостояния украинцев", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    11.12.20 Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 87Украина ожидает выделение в ближайшее время второго транша в рамках программы stand-by. Шмыгаль.
    так шо ж вы ждали полгода назад если даже законов не приняли? Ох и уроды....
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
  • Герхард
    Ага.

    МВФ очень интересуют ваши совещания и ******** с лозунгами. Представники Кабміну і ВР провели нараду щодо законопроєктів, необхідних для співпраці з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9182
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