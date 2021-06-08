За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание sport24.
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ.
Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения — к уголовному сроку до четырех лет", - сказал Бушманов.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.