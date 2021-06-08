В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошли глобальные перебои

8 июня были зафиксированы проблемы с работой более десяти социальных сетей и сайтов крупных международных СМИ. Пользователи сообщили о проблемах сразу у нескольких сервисов — не работают Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Также наблюдается масштабный сбой в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon, GitHub.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian.

В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.

По данным пользователей, не открывался и сайт британского правительства.

При попытке открыть вышеперечисленные сайты возникало сообщение об ошибке 503, что указывает на проблемы с сервером.

Телерадиокорпорация BBC в свою очередь сообщает, что этот инцидент может быть связан с провайдером облачных вычислений Fastly, который поддерживает многие крупные сайты.

В настоящее время вышеупомянутые сайты СМИ открываются, однако некоторые работают медленно. Удалось ли полностью устранить проблему, пока не сообщается.

Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор рассказал, что глобальный сбой мирового интернета связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly — из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.