Спикер МИД Николенко о предположении Арестовича: Позиция Украины неизменна - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым

Позиция Украины остается неизменной: днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должна полностью осознавать свою ответственность", - сказал Николенко.

Он указал, что невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите "Крымской платформы".

"Конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий - как Крымского полуострова, так и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу" допустил, что Украина может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым "только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России". "(...) например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях", - отметил Арестович.

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