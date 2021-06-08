Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Спикер МИД Николенко о предположении Арестовича: Позиция Украины неизменна - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым

5 97640
Спикер МИД Николенко о предположении Арестовича: Позиция Украины неизменна - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым
Позиция Украины остается неизменной: днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должна полностью осознавать свою ответственность", - сказал Николенко.

Он указал, что невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите "Крымской платформы".

"Конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий - как Крымского полуострова, так и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу" допустил, что Украина может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым "только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России". "(...) например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях", - отметил Арестович.

Читайте также: Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Українці вважають саме так, вода в Крим тільки після деокупації Криму.
    Нажаль, до влади дорвались зеленські, єрмаки, арестовичі.
    В них інші цілі, завдання.
  • POWER 15b00d0a
    Только агентура РФ может предлагать воду в Крым вернуть. И их нужно арестовывать и на 15 лет тюрьмы за гос измену!
  • Igr 44
    это было понятно с самого начала. а люся просто никто и зовут ее никак.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости