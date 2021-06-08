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Владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ВИДЕО

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Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного конфликта на столичном Печерске. В ходе конфликта водитель эвакуатора получил ножевое ранение. Пострадавшему на месте медики оказывают помощь. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.

Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

После проведения первоочередных следственных действий событию будет предоставлена правовая квалификация.

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Как уточнил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, изначально водитель эвакуатора совершил хулиганские действия.

"Бил машину, ругался в адрес водителя. Водитель "Лексуса" вышел и ударил водителя эвакуатора ножом и нанес ему таким образом телесные повреждения. Полиция Киева разыскивает водителя автомобиля "Лексус". Действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка, о чем будет сообщено СМИ", - написал Геращенко.

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Топ комментарии

  • AllInclusive
    Конечно нельзя. Я на видео вижу как какой то невменяемый пытается проникнуть в машину с целью нанесения вреда для здоровья, чести и достоинства водителя, при этом нанося вред движимому имуществу. А вы только лексус заметили? Тут явная самооборона.
  • Life of trucker
    Не оправдываю действия водителя лексуса, но!
    На видио видно как водитель эвакуатора ломится в кабину, распускает кулаки, бьет по машине. Это разве нормально? Но все почему-то в комментариях видят только лексус
  • AllInclusive
    Это что то меняет? Какое право у парковщика для проникновения в авто? А для препятствий его движению? Даже если водительпытался уехать с места где его авто хотели эвакуировать, зачем его останавливать и тем более начинать в драку? Зафиксировали факт, пытались эвакуировать, не получилось - в суд. И пусть там разбираются. Не нужно устраивать кулачные бои на улице. На вас люди смотрят, дети. Кто так делает? Только конченый дибил.
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