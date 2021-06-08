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За оскорбления Лукашенко жителя Минска отправили на принудительное лечение в психбольницу

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За оскорбления Лукашенко жителя Минска отправили на принудительное лечение в психбольницу
Фото: TUT.BY
В Минске суд приговорил местного жителя к принудительному лечению в психиатрической больнице за оскорбление называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Минска. 

В сообщении отмечается: "В рамках дела в суде решался вопрос о примении к жителю столицы Н. принудительных мер безопасности и лечения. 

Деяния Н. охватывали клевету в отношении Президента Республики Беларусь, его публичное оскорбление, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении, а также публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а судьи – в связи с осуществлением правосудия".

Ему грозило до 5 лет лишения свободы. Но специальная комиссия постановила, что подсудимый страдает психическим расстройством и не осознает "реальный характер и общественную опасность своих действий".

Октябрьский районный суд направил жителя Минска в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Как известно, этот вид наказания активно применялся в советское время и получил название "карательная психиатрия".

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