НАБУ привлекло к уголовной ответственности 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов власти и 65 судей, - Сытник

За время работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к уголовной ответственности были привлечены 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти и более 65 судей, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Если говорить коротко о тех результатах, которые были сделаны совместно прокурорами, детективами и уже судьями, то за тот короткий промежуток времени, который мы существуем, к уголовной ответственности притянуто 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, больше, чем 65 судей. Это, думаю, является, огромной проблемой для политической элиты и, соответственно, это вызывает определенную реакцию в виде попыток каким-то образом остановить эту работу. Эти попытки касаются не только Антикоррупционного бюро, а вообще антикоррупционной системы", - сказал Сытник на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пояснил попытки лишить его должности тем, что, несмотря на то, что прошло уже длительное время после Революции Достоинства, создания антикоррупционных органов, политическая элита не готова к тому, что в стране функционирует система, которая привлекает к ответственности за коррупцию, "независимо от того, где ты работаешь, к какой политической силе принадлежишь и какую должность занимаешь".

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"За шесть лет работы мы направляли свои запросы о международной помощи в 75 стран мира. Можно только представить масштаб украинской коррупции и количество стран, которые каким-то образом были причастны к коррупционным потокам. Традиционно, больше всего мы направляем запросов в Германию, Великобританию, США, Латвию и другие страны", - пояснил Сытник.

Директор НАБУ отметил, что за границей арестовано больше, чем $120 млн, 8 млн евро, больше, чем 3 млн швейцарских франков.

"Это серьезны суммы, которые можно было бы вернуть в Украину", - указал он.