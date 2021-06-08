Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии "Голос"
Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая последние действия руководителей партии "Голос", а именно:
- полную узурпацию власти руководителем партии;
- принятие конъюнктурных решений, противоречащих основам и принципам партии;
- отказ слышать голос ячеек партии со всей Украины;
- откровенный саботаж решения проблем, которые назрели в "Голосе";
- попытка руководства партии избавиться от нежелательных членов партии и откровенные репрессивные методы руководства;
- нежелание идти навстречу здравому смыслу и пытаться преодолеть внутренние проблемы;
- абсолютное неприятие конструктивной критики действий некоторых членов партии,
мы вынуждены сообщить вам о том, что Белоцерковское отделение партии "Голос" прекращает свое существование.
Мы, команда действенных и неравнодушных людей, которые не привыкли оставаться в стороне от проблем гражданского общества, в свое время увидели в декларируемых ценностях партии "Голос" возможность влиять на политические процессы в государстве, не переступая при этом через свои личные принципы и не изменяя своим ценностям.
Впрочем, как оказалось, для руководства партии "Голос" такие ценности только декларировались на бумаге и громко озвучивались руководителем политсилы.
Мы пытались, со своей стороны, любым способом и средствами повлиять на процесс распада всередине партии, но с нами, нашими мнениями и нашими стремлениями не считались, продолжая делать то, что мы считаем категорически неправильным и недопустимым.
Мы благодарны тем членам партии "Голос", которые все это время относились к нам с уважением и пониманием и сотрудничали с нами, но мы слишком дорожим своей репутацией, наработанной годами каждым из членов нашей ячейки, поэтому предпочитаем прекратить свою работу от имени партии "Голос".
Но !!! мы не прекращаем работать на благо общества, как по отдельности, так и одной командой.
С какими бы подводными камнями мы не встретились на нашем общественном и политическом пути - мы будем работать на благо Белоцерковской территориальной громады и Украины, и в дальнейшем плодотворно сотрудничая с другими выходцами из "Голоса".
Мы рядом ... Мы работаем ... Мы вместе ...
Потому что нам не все равно !!!" - заявил Москаленко.
Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.