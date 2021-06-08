Новости

Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии "Голос"

12 99956
Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии "Голос"
Белоцерковское отделение партии "Голос" прекращает свое существование.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая последние действия руководителей партии "Голос", а именно:

- полную узурпацию власти руководителем партии;

- принятие конъюнктурных решений, противоречащих основам и принципам партии;

- отказ слышать голос ячеек партии со всей Украины;

- откровенный саботаж решения проблем, которые назрели в "Голосе";

- попытка руководства партии избавиться от нежелательных членов партии и откровенные репрессивные методы руководства;

- нежелание идти навстречу здравому смыслу и пытаться преодолеть внутренние проблемы;

- абсолютное неприятие конструктивной критики действий некоторых членов партии,

мы вынуждены сообщить вам о том, что Белоцерковское отделение партии "Голос" прекращает свое существование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию "Голоса", но фракцию не проводят

Мы, команда действенных и неравнодушных людей, которые не привыкли оставаться в стороне от проблем гражданского общества, в свое время увидели в декларируемых ценностях партии "Голос" возможность влиять на политические процессы в государстве, не переступая при этом через свои личные принципы и не изменяя своим ценностям.

Впрочем, как оказалось, для руководства партии "Голос" такие ценности только декларировались на бумаге и громко озвучивались руководителем политсилы.

Мы пытались, со своей стороны, любым способом и средствами повлиять на процесс распада всередине партии, но с нами, нашими мнениями и нашими стремлениями не считались, продолжая делать то, что мы считаем категорически неправильным и недопустимым.

Мы благодарны тем членам партии "Голос", которые все это время относились к нам с уважением и пониманием и сотрудничали с нами, но мы слишком дорожим своей репутацией, наработанной годами каждым из членов нашей ячейки, поэтому предпочитаем прекратить свою работу от имени партии "Голос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притула вышел из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов"

Но !!! мы не прекращаем работать на благо общества, как по отдельности, так и одной командой.

С какими бы подводными камнями мы не встретились на нашем общественном и политическом пути - мы будем работать на благо Белоцерковской территориальной громады и Украины, и в дальнейшем плодотворно сотрудничая с другими выходцами из "Голоса".

Мы рядом ... Мы работаем ... Мы вместе ...

Потому что нам не все равно !!!" - заявил Москаленко.

Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии Голос 01
Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии Голос 02

Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Нет, останется ядро, привязанное к деньгам Пинчука. А сам "Голос" таким был с самого рождения, партия за деньги Пинчука, рожденная из его проекта "Новые лидеры". Просто название "Голос" теперь стало токсичным, вот и побежали.
  • 18c49ed2
    Слабый "голос" совести был изначально подавлен шелестом зеленых купюр.
  • Polonez
    Только голоса избирателей оттянули. Молодая поросль...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости