Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Насколько я знаю, вопрос находится в судах. Даже бы если я хотел влиять на решение суда - этого делать не стоит. Для меня особенно важно, когда мы ведем диалог с главами церквей, сохранение толерантной ситуации, которая на сегодня сложилась", - отметил министр.
По словам Ткаченко, какие-либо "драматические движения" в этом вопросе, также как и в вопросе языка, могут всколыхнуть общество и вызвать те или иные волны поддержки или протестов с той или иной стороны.
"На сегодня для меня важно, что процесс диалога между церквями происходит. Он иногда, особенно когда речь идет о УПЦ, непростой, но спокойствие и религиозное согласие мы сохраняем. Для меня это важнее чем то, что может произойти в результате решений суда", - добавил глава МКИП.