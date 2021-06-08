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Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество

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Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что для него спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда по вопросу переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю, вопрос находится в судах. Даже бы если я хотел влиять на решение суда - этого делать не стоит. Для меня особенно важно, когда мы ведем диалог с главами церквей, сохранение толерантной ситуации, которая на сегодня сложилась", - отметил министр.

По словам Ткаченко, какие-либо "драматические движения" в этом вопросе, также как и в вопросе языка, могут всколыхнуть общество и вызвать те или иные волны поддержки или протестов с той или иной стороны.

"На сегодня для меня важно, что процесс диалога между церквями происходит. Он иногда, особенно когда речь идет о УПЦ, непростой, но спокойствие и религиозное согласие мы сохраняем. Для меня это важнее чем то, что может произойти в результате решений суда", - добавил глава МКИП.

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  • Ksenia VB
    А чого так бояться правди ?
  • Чайка Київ
    Чмошне, за вас вже все зробили. Не шукай відмазки. Виконай Закон.
    "Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави"
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