Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что для него спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда по вопросу переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю, вопрос находится в судах. Даже бы если я хотел влиять на решение суда - этого делать не стоит. Для меня особенно важно, когда мы ведем диалог с главами церквей, сохранение толерантной ситуации, которая на сегодня сложилась", - отметил министр.

По словам Ткаченко, какие-либо "драматические движения" в этом вопросе, также как и в вопросе языка, могут всколыхнуть общество и вызвать те или иные волны поддержки или протестов с той или иной стороны.

"На сегодня для меня важно, что процесс диалога между церквями происходит. Он иногда, особенно когда речь идет о УПЦ, непростой, но спокойствие и религиозное согласие мы сохраняем. Для меня это важнее чем то, что может произойти в результате решений суда", - добавил глава МКИП.

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